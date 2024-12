Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 5 dicembre: Marcello dona il sangue a Matteo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 5 dicembre 2024

Matteo viene urgentemente operato alla milza e necessita di una trasfusione: sarà Marcello a donargli il suo sangue. Al Paradiso, l'iniziativa di Delia riguardo alle vetrine non è stata ritenuta per il momento valida e lei ci rimane male, ma Roberto – nonostante non verrà utilizzata – la rassicura sulla bontà della proposta. Geltrude, la nonna di Elvira, fa in modo da organizzare una cena al circolo per parlare a Salvo, Elvira e ai genitori della ragazza, facendo anche una rivelazione piuttosto sconvolgente…