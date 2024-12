Il paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 16 al 20 dicembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2024

Adelaide propone prima a Odile e poi a Marta di andare a Saint Moritz per Natale. Marta, però, ha intenzione di restare a Milano. Odile, allora, lancia l’idea di una cena prenatalizia, alla quale vorrebbe venisse invitato anche Umberto. Elvira vuole festeggiare il suo matrimonio al Circolo e Salvo accetta, ma non le dice che sarà lui a pagare l’intera cifra. Enrico è molto triste perché non può trascorrere il Natale con la figlia. Clara e Alfredo non sanno come approcciarsi dopo il bacio che si sono dati, ma la Boscolo decide comunque di confessare tutto a Irene.

Irene crede che a Clara non interessi davvero Alfredo, ma lei le ammette che in passato era innamorata di lui. Nel frattempo, la Boscolo confessa a Elvira che non è più sicura del suo rapporto con Jerome. Enrico, a malincuore, deve comunicare alla figlia che non passeranno il Natale insieme. Salvo è pronto a sacrificarsi per pagare il conto del ricevimento di matrimonio al Circolo, ma Elvira non lo sa ancora. Adelaide invita anche Umberto alla cena prenatalizia di famiglia.

Adelaide sceglie di non invitare Marcello alla cena di famiglia prenatalizia, per non creare tensioni. Elvira scopre per caso che Salvo dovrà pagare da solo le spese per il ricevimento del matrimonio e decide di affrontare il padre. Intanto Ciro si prepara a diventare un perfetto Babbo Natale in occasione dell’evento che si svolgerà al Paradiso con i bambini della casa-famiglia. Odile si scontra con Matteo. Enrico confida a Marta di voler organizzare un incontro con sua figlia. Alfredo cerca di nuovo Clara, ma lei lo respinge. Una volta davanti a Jerome, però, non resiste e gli confessa del bacio con Alfredo.

Enrico ha studiato un piano per incontrare la figlia per Natale e chiede aiuto ad Armando. Salvo scopre che Elvira ha trovato il preventivo del ricevimento del matrimonio e lei gli confessa che non le interessa più far contento il padre. Odile è ancora risentita con Matteo dopo lo scontro avuto la sera prima e ne parla con Umberto. Jerome, dopo aver saputo del bacio tra Clara e Alfredo, lo affronta, mentre Clara lo informa che partirà con lui per Natale. Alla cena di famiglia, a Villa Guarnieri, c’è un momento emozionante tra Marta e Umberto, che si ritrovano sui ricordi del passato.

Odile e Matteo si riavvicinano e insieme scrivono la canzone per il Paradiso. Quando Enrico sta per incontrare la figlia, succede un imprevisto che cambia tutto il piano. Roberto ringrazia le clienti per la generosità dimostrata nei confronti dei bambini della casa-famiglia che, vestiti da pastorelli, ricevono festanti i loro doni da Ciro-Babbo Natale. Jerome si presenta da Alfredo deciso a scusarsi per averlo affrontato il giorno prima. Alfredo, a sua volta, fa un ultimo regalo a Clara per salutarla prima della partenza, ma non immagina cosa sta per accadere.