Il paradiso delle signore 9 dal 30 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025 | Anticipazioni

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 30 dicembre 2024 a venerdì 3 gennaio 2025

Elvira e Salvo scoprono che la loro nuova casa non sarà pronta per il giorno del matrimonio e ci rimangono male. Don Saverio dà un ultimatum a Clara: deve mettere al corrente i genitori della sua storia con Alfredo. A Matteo è tornato il buon umore grazie all’aiuto di Odile che lo ha fatto avvicinare alla musica. Adelaide propone alla figlia di organizzare una festa di Capodanno a Villa Guarnieri e invita Marcello, mentre Odile vuole che ci sia anche Umberto. Anita, rimasta a Milano per le feste, fa delle domande personali a Marta e la mette un po’ in difficoltà. Nel frattempo, Ciro e Concetta hanno un’idea su cosa regalare a Salvo ed Elvira per le nozze.

È il 31 dicembre e le veneri sono eccitate per la festa dell’ultimo dell’anno. Ciro e Concetta coinvolgono tutto lo staff del Paradiso per la ristrutturazione dell’appartamento di Salvo ed Elvira, all’insaputa dei futuri sposi. Don Saverio non approva la lettera che Clara e Alfredo hanno scritto ai genitori di lei. Tancredi attacca Odile per averlo scavalcato in alcune decisioni riguardanti la gestione della GMM, ma lei riesce a tenergli testa supportata da Umberto e, durante la festa a villa Guarnieri, propone una collaborazione tra la Galleria Milano Moda e il Paradiso. Enrico e Marta passano il Capodanno insieme ad Anita che li vede, a loro insaputa, mentre si baciano.

Clara non riesce ancora a dire la verità ai suoi genitori in merito alla sua storia con Alfredo. La proposta di Odile di far collaborare il Paradiso con la GMM crea una forte frizione tra lei e Tancredi. Anita non parla del bacio che ha visto tra suo padre e Marta, ma continua a fare domande tendenziose alla Guarnieri. Matteo e Odile sono sempre più legati, anche se entrambi si reputano solo amici. Inaspettatamente, Irene confessa a Elvira i suoi veri sentimenti per Alfredo. Nel frattempo, i lavori in casa Salvo-Elvira sono terminati.

È il giorno del matrimonio di Salvatore ed Elvira. Gli sposi, eccitati, si stanno preparando al grande evento, quando Salvo riceve una notizia inaspettata: il circolo è inagibile e bisogna trovare una soluzione al più presto. Il Paradiso decide di non collaborare con la GMM, come richiesto da Odile, e Tancredi non la prende affatto bene. Enrico decide di parlare ad Anita della sua relazione con Marta. Nel frattempo, Marcello e Roberto hanno trovato un altro posto per la festa di nozze di Elvira e Salvo.

Il 1° gennaio 2025 Il paradiso delle signore non andrà in onda.