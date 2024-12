Il Paradiso delle Signore 9 dal 7 al 10 gennaio 2025 | Anticipazioni

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da martedì 7 a venerdì 10 gennaio 2025

Dopo il rifiuto del Paradiso in merito all’affare con gli inglesi, è Giulia a trovare la giusta soluzione per non far perdere la commessa alla GMM. Roberto, ispirato da una conversazione tra Veneri, propone di mettere una cartomante a disposizione delle clienti per la nuova promozione. Irene scopre di avere un grosso guaio con il fisco. Elvira saluta definitivamente le sue coinquiline per trasferirsi nella nuova casa insieme a Salvo. Enrico saluta Anita che è in partenza per Brescia dove tornerà in collegio.

Dopo il dolore per la separazione da Anita, Enrico viene a sapere che il processo è rimandato e si lascia andare a un momento di sconforto. Irene decide di chiamare l’esattore del Fisco per chiedergli di fare ricorso. Tancredi prende una decisione riguardo a Odile che cambierà gli equilibri all’interno della Galleria Milano Moda. Nel frattempo, al Paradiso è iniziato il carosello dei tarocchi.

Irene confessa a Clara di essere molto preoccupata per il suo problema con il Fisco: non le era mai successo di avere una pendenza così pesante. Rosa cede alla curiosità e si fa leggere i tarocchi dalla cartomante. Tancredi comunica a Odile che cercherà un nuovo direttore commerciale e sfrutta la sua posizione di forza per non assecondare le richieste di Umberto. Intanto Irene vede l’esattore del Fisco, ma l’incontro prende una brutta piega.

Clara parla ad Alfredo dei guai di Irene e lui decide di aiutarla durante il suo secondo incontro con l'esattore. Rosa incontra per caso Tancredi: forse è lui l'uomo di potere predetto dalla cartomante. Mentre sogna una vita assieme a Marta, Enrico incontra di persona il magistrato Massi, che spegne definitivamente le sue speranze. Nel frattempo, Tancredi ha deciso chi prenderà il ruolo di direttore della GMM.

Il 6 gennaio 2025 Il paradiso delle signore non andrà in onda.