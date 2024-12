Il paradiso delle signore 9: Tancredi fa fuori Odile e sceglie un nuovo direttore | Anticipazioni

Sarà il buon lavoro fatto dal suo primo direttore e portato avanti dagli attuali dirigenti, ma il nostro Paradiso delle signore non sbaglia un colpo in fatto di affari. Tuttavia, dal momento che Marcello (Pietro Masotti) e Roberto (Filippo Scarafia) rifiuteranno un affare con gli imprenditori inglesi, sarà Giulia (Marta Mazzi), con la sua nuova vena imprenditoriale appena uscita fuori, a trovare la giusta soluzione per non far perdere la commessa alla Galleria Milano Moda.

A quel punto, Tancredi (Flavio Parenti) prenderà una decisione riguardo a Odile (Arianna Amadei) che cambierà gli equilibri all’interno della Galleria Milano Moda. Vorrà farla fuori? La risposta è sì!

Tancredi comunicherà alla cugina che ha tutta l’intenzione di cercare un nuovo direttore commerciale e sfrutterà la sua posizione di forza per non assecondare le rimostranze di Umberto (Roberto Farnesi) che, dal canto suo, continuerà a tenere molto in considerazione le idee di Odile.

Alla fine, Tancredi deciderà chi prenderà il ruolo di direttore della GMM. Di chi potrà trattarsi?