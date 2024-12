Il paradiso delle signore, anticipazioni 10 dicembre: Matteo e Odile sempre più intimi

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 10 dicembre 2024

Grazie anche all'aiuto di Adelaide, Marta ha trovato una casa che fa per lei. Intanto vanno avanti i preparativi delle nozze di Elvira e Salvo, ma per lo sposo c'è una notizia non molto positiva che riguarda il conto. Intanto al Paradiso, Roberto, Marcello e Gianlorenzo commentano i dati del primo giorno di vendite della nuova collezione, che è andato fortunatamente molto bene. Alfredo vuole parlare con Clara, ma l'arrivo di Jerome lo blocca. Matteo svela a Odile che il ricordo di Maria e degli errori passati ancora lo tormentano: i due sono sempre più intimi…