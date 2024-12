Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 18 dicembre: Adelaide non invita Marcello

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 18 dicembre 2024

Pur di non creare inutili tensioni familiari, Adelaide preferisce non invitare Marcello alla cena prenatalizia. Elvira affronta il padre quando scopre che Salvo pagherà tutte le spese per il rinfresco nuziale. L'evento del Paradiso con i bambini della casa-famiglia si avvicina e Ciro sta dunque per diventare un perfetto Babbo Natale. Odile ha uno scontro con Matteo, mentre Enrico dice a Marta che vorrebbe organizzare un incontro con sua figlia. Clara respinge Alfredo quando lui torna a cercarla; successivamente, però, la ragazza confessa a Jerome che con Alfredo c'è stato un bacio…