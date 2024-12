Il paradiso delle signore, anticipazioni 9 dicembre: Marcello e Matteo, pace fatta!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 9 dicembre 2024

Marcello ha finalmente fatto pace con Matteo e lo invita a vivere da lui. Marta intende cercare un appartamento tutto per lei. Le Veneri scoprono la linea economica della Galleria Milano Moda. Salvo ed Elvira dicono a Don Saverio che vogliono sposarsi e gli chiedono di celebrare quanto prima il loro matrimonio.

Odile è in ansia per la salute di Matteo e, dopo aver contattato un ortopedico molto bravo, offre al giovane una cura alternativa per velocizzare i tempi di guarigione della sua spalla. Marta ed Enrico decidono di frequentarsi, ma a precise condizioni. Seguici su Instagram.