Il paradiso delle signore anticipazioni: Odile, “pazza idea” per la festa di Capodanno!

Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore, ci sarà aria di festa a Villa Guarnieri! Da quando la Contessa (Vanessa Gravina) ha ritrovato sua figlia (Arianna Amadei), ogni occasione è buona per festeggiare; se il Natale sarà a St. Moritz, il capodanno dovrà essere a Milano e quale migliore location di Villa Guarnieri per organizzare una notte di San Silvestro degna di nota?

Avete capito bene: Adelaide proporrà alla figlia di organizzare una festa di Capodanno in villa e inviterà Marcello, mentre Odile vorrà che ci sia anche Umberto (Roberto Farnesi).

Se si sa che da un lato la contessa farebbe qualunque cosa per far felice la figlia (e probabilmente accetterà il cognato), dall’altro c’è un’incognita: l’imprevedibile Tancredi, che nel frattempo attaccherà Odile per averlo scavalcato in alcune decisioni riguardanti la gestione della GMM. Sta di fatto che lei riuscirà a tenergli testa (supportata da Umberto) e, durante la festa, proporrà addirittura una collaborazione tra la Galleria Milano Moda e il Paradiso delle signore!

Come reagirà il Conte di Sant’Erasmo a tale affronto? Sicuramente possiamo dire che la proposta di Odile di far collaborare il Paradiso con la GMM creerà una forte frizione tra lei e Tancredi.

Ma… colpo di scena: Il Paradiso deciderà di non collaborare con la GMM, come richiesto da Odile, e Tancredi non la prenderà affatto bene. Siamo sicuri che la saga familiare sia finita qui? Naturalmente non ci crede nessuno quindi aspettiamo le puntate di gennaio per capire cosa succederà in seguito…