Il paradiso delle signore anticipazioni: Salvo ed Elvira, matrimonio con… imprevisti?

Forse (e diciamo forse!) ce l’abbiamo fatta: a breve se non ci saranno altri impedimenti (in primis genitori pressanti) e con la benedizione di Don Saverio (Andrea Lolli), finalmente nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore Elvira (Clara Danese) e Salvo (Emanuel Caserio) convoleranno a nozze!

Ma sarà davvero tutto così semplice? La risposta è ovviamente no! I colpi di scena, infatti, ci saranno fino all’ultimo istante: i due giovani scopriranno che la loro nuova casa non sarà pronta per il giorno del matrimonio e ci rimarranno molto male. Come fare dunque per non distruggere il sogno dei due promessi?

Ci penserà chi di strada nel matrimonio ne ha già fatta parecchia: Ciro (Massimo Cagnina) e Concetta (Gioia Spaziani), infatti, avranno un’idea su cosa regalare a Salvo ed Elvira per le nozze: i lavori di casa! Avete capito bene: saranno proprio i Puglisi a coinvolgere tutto lo staff del Paradiso per la ristrutturazione dell’appartamento di Salvo ed Elvira, all’insaputa dei futuri sposi…

Sembrerà impossibile, ma l’inizio di gennaio arriverà e i nostri amici giungeranno al giorno designato per lo sposalizio. Sarà quello il momento in cui gli sposi, eccitati, si prepareranno al grande evento, ma Salvo riceverà l’ennesima notizia inaspettata: il circolo sarà inagibile e bisognerà trovare una soluzione al più presto! Chi li aiuterà stavolta? Lo scopriremo presto… Seguici su Instagram.