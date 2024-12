Il paradiso delle signore: Clara e Alfredo escono allo scoperto ! Ma Irene… | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, dopo il bacio rivelatore dei veri sentimenti di Alfredo (Gabriele Anagni) e Clara (Elvira Camarrone), i due giovani amanti della bicicletta si sono resi conto di appartenere l’uno all’altra e di non voler più stare lontani: se tra i due amore c’è, lo zio di lei Don Saverio (Andrea Lolli) tanto d’accordo… non è!

O almeno il sacerdote non lo è nel fare le cose di nascosto ed è proprio per questo che darà un ultimatum a Clara: dovrà mettere al corrente i genitori della sua storia con Perico o saranno guai per lei!

Dunque, mentre il 31 dicembre e le veneri saranno galvanizzate per la festa dell’ultimo dell’anno, la loro collega ciclista avrà ben altra gatta da pelare: pare proprio, infatti, che Don Saverio non approverà la lettera che Clara e Alfredo avranno scritto ai genitori di lei.

Saranno stati poco chiari o poco sinceri? Avranno omesso piccoli dettagli insignificanti come quello che oramai li definisce una coppia a tutti gli effetti?

Quel che è certo è che, presa dall'ansia, Clara non riuscirà ancora a dire la verità ai suoi genitori in merito alla sua storia con Alfredo mentre, inaspettatamente, Irene (Francesca Del Fa) confesserà a Elvira (Clara Danese) i suoi veri sentimenti per l'ex fidanzato: ulteriore triangolo in arrivo? Chissà… magari lo scopriremo con l'anno nuovo!