Il paradiso delle signore: Enrico senza speranze? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, sarà tempo di saluti per Enrico (Thomas Santu) e la sua bambina Anita che, dopo aver passato le vacanze di Natale col papà, partirà per Brescia (dove tornerà in collegio).

Il magazziniere si troverà di nuovo senza la sua piccola, seppur col cuore pieno di speranza, ma – dopo il dolore per la separazione dalla bambina – Enrico verrà a sapere che il processo è rimandato e si lascerà andare a un momento di sconforto.

Ma se le disgrazie non vengono mai da sole, il medico in incognito sembrerà essersi ripreso grazie a Marta (Gloria Radulescu), attentissima a lui e alla sua figlioletta, ma – mentre in un attimo di pace sognerà una vita assieme alla sua compagna – poi Enrico incontrerà di persona il magistrato Massi, che spegnerà definitivamente le sue speranze…

È dunque tutto finito per il nostro magazziniere dal cuore d'oro o c'è ancora uno spiraglio aperto al futuro? Ne riparleremo…