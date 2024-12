Il paradiso delle signore: Enrico vuole vedere sua figlia ma… | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, dopo la decisione condivisa e raggiunta dopo molta fatica e tanta riflessione, finalmente Marta (Gloria Radulescu) ed Enrico (Thomas Santu) hanno deciso di frequentarsi (seppure con delle riserve) e lui ha finalmente una spalla alla quale aggrapparsi vista la delicatissima situazione che vive.

Enrico, infatti, sarà molto triste perché non può trascorrere il Natale con la figlia; di conseguenza studierà un piano per incontrare la bambina per Natale e chiederà aiuto al buon Armando (Pietro Genuardi), che non vedrà l’ora di aiutare l’ennesimo figlioccio già da tempo sotto la sua ala protettiva.

Enrico confiderà anche a Marta di voler organizzare un incontro con sua figlia. Filerà tutto liscio o dobbiamo aspettarci colpi di scena?

La risposta è sì, aspettiamoci di tutto: proprio nel momento in cui Enrico starà per incontrare la consanguinea, succederà un imprevisto che cambierà tutto il piano. Tutti pronti a scoprire di cosa si tratta? Seguici su Instagram.