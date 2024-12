Il paradiso delle signore: Irene nei guai con il fisco! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore Irene (Francesca Del Fa) è sempre impegnatissima nel suo ruolo di capocommessa e ha il cuore ancora ferito dalla relazione di Clara (Elvira Camarrone) e Alfredo (Gabriele), grande amore che non ha dimenticato.

Purtroppo, la ragazza avrà presto altri guai nel momento in cui scoprirà di avere un grosso guaio con imposte e tasse! A quel punto, la Venere deciderà subito di chiamare subito l’esattore del Fisco per chiedergli di fare ricorso.

Ora che anche Elvira (Clara Danese) avrà salutato definitivamente le sue coinquiline per trasferirsi nella nuova casa insieme a Salvo (Emanuel Caserio), si ritroveranno a casa Irene e Clara, e la capocommessa confesserà alla coinquilina di essere molto preoccupata per il suo problema con il Fisco: non le era mai successo di avere una pendenza così pesante!

Sarà però all’incontro con l’esattore che la situazione prenderà una brutta piega. Cosa si potrà fare per aiutare Irene? Clara parlerà ad Alfredo dei guai della sua ex e lui deciderà di aiutarla durante il suo secondo incontro con l’esattore: basterà il gesto di Perico ad aiutare la nostra protagonista? Lo sapremo presto… Seguici su Instagram.