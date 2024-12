Il paradiso delle signore: Rosa e i tarocchi, c’è Tancredi nel suo futuro? | Anticipazioni

Non ci si annoia mai al Paradiso delle signore! E se le veneri sono l’anima del grande magazzino, è certo che saranno sempre una fucina di idee per i direttori. Roberto (Filippo Scarafia) infatti, ispirato da una conversazione tra Veneri, proporrà di mettere una cartomante a disposizione delle clienti per la nuova promozione.

Che questa idea balorda finisca per prendere piede sul serio? La risposta è sì: al Paradiso inizierà dunque il “carosello dei tarocchi” e Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), cedendo alla curiosità, si farà leggere il futuro dalla cartomante.

Può davvero una studiosa come la venere filosofa credere a queste cose? Giudicate voi: pare che, incontrando per caso Tancredi (Flavio Parenti), Rosa si convincerà che forse è lui l’uomo di potere predetto dalla cartomante. Ma sarà davvero così? Lo scopriremo a breve… Seguici su Instagram.