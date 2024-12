La promessa, anticipazioni 1 gennaio: arriva don Ricardo!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 1° gennaio 2025

Dopo la caduta dalla balaustra, Jimena è in condizioni disperate, anche se, inizialmente, sembra esserci ancora una minima probabilità di farcela. Tuttavia, con il trascorrere delle ore, le sue chance di sopravvivenza diminuiscono. Sia le famiglie che la servitù sono sotto shock per quanto è successo, ma intanto Simona è ancora preoccupata per la figlia e Lope non dimentica che la valigia con i soldi appartiene a Vera.

Pelayo chiede lumi a Catalina per l'annullamento del loro matrimonio. Le divergenze tra Martina e sua madre, per via del suo rapporto con il Conte de Ayala, non diminuiscono neanche durante la tragica situazione che ha colpito la famiglia. Ma il rapporto tra il Conte e Margherita continua a preoccupare anche Petra, che intende parlargliene. Come aveva comunicato a Salvador e a Pia, Romulo ha chiesto a un suo amico di venire a occupare il posto di maggiordomo, ed ecco che a La Promessa arriva Don Ricardo.