La promessa, anticipazioni 10 dicembre: Ayala spiega a Petra il suo piano!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 10 dicembre 2024

Jimena spiega ad Abel che, prima di ammettere la sua falsa gravidanza, vorrebbe aspettare per riconquistare la fiducia di Manuel. Quest’ultimo però le dice che il loro matrimonio è terminato. Abel visita Virtudes e non trova nulla che non vada. Cruz si infuria con Alonso per aver concesso a Catalina il permesso di far entrare Lorenzo nell’attività delle marmellate. Maria si innervosisce, non trovando più i soldi che aveva nascosto. Lorenzo chiede a Cavendish più denaro. Ayala svela a Petra il suo piano per impossessarsi del 25% della Promessa attraverso Margarita… Seguici su Instagram.