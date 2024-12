La promessa, anticipazioni 27 dicembre: Abel non viene perdonato ma fornisce un avviso

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 27 dicembre 2024

Jana e Manuel troveranno estremamente complicato perdonare Abel per le sue gravi menzogne riguardo alla gravidanza e all’aborto di Jimena. Tuttavia, il medico fornirà un avviso che sarebbe saggio prendere in considerazione. Cruz avvierà un dialogo con il Duca de Infantes per guadagnare tempo e impedire il ritorno di Manuel a Madrid con la moglie Jimena. Candela scopre che Virtudes intende partire, ma metterà a punto una strategia per farle cambiare idea.

Rómulo e Pía non sono ancora certi che il denaro appartenga ai Signori, ma l'atteggiamento strano di Petra li preoccupa ulteriormente. Petra ha dei dubbi sulla relazione tra Ayala e Margarita, e continua a sorvegliare la coppia sotto istruzioni di Cruz. Confusa, arrabbiata, sconvolta, triste, Catalina stessa non sa come reagire dopo il tradimento di Pelayo, che cercherà in ogni modo di ottenere il suo perdono. Salvador, dopo un ulteriore errore nel suo ruolo di primo valletto, porterà al limite i rapporti con Rómulo.