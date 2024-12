La promessa, anticipazioni 4 dicembre: Alonso racconta a Curro ciò che è accaduto a Dolores

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 4 dicembre 2024

Alonso racconta a Curro ciò che è accaduto a Dolores e ai suoi figli. Jana, nascosta dietro una porta, ascolta il dialogo tra i due. Nel discutere di questi eventi passati, Alonso manifesta ancora il suo dolore per quanto successo. Cruz scopre che Petra non ha eseguito i suoi ordini e non ha danneggiato l’abito da sposa di Catalina. Tuttavia, Petra fornisce alla marchesa una buona ragione per la sua disobbedienza. Lorenzo mette pressione su Pelayo per entrare nel business delle marmellate. Il problema è che Catalina non vuole cedere alle richieste di Cruz.

Lope insiste per incontrare la famiglia di Vera e lei risponde che ci penserà, ma sembra esitante. A La Promessa, tutti sono in fermento per l'imminente ritorno di Jimena, soprattutto Catalina e Manuel. La moglie del giovane erede è pronta a tornare e resta solo da stabilire quando avverrà. Potrebbe essere prima di quanto tutti immaginino.