La promessa, anticipazioni dal 5 all’11 gennaio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 5 a sabato 11 gennaio 2025

Jana chiede spiegazioni ad Abel riguardo alle fotografie e Abel le dice di averle trovate sul cadavere di Jimena ma giura di non averlo detto a nessuno. Abel dice a Jana che il giorno stesso lascerà la Promessa. Martina si lamenta con Cruz del comportamento della madre con Ayala. Vera fa giurare a Lope di non dire a nessuno che il denaro nella borsa era suo, ma Lope le dice di averlo detto a Salvador. Don Romulo fa da paciere fra Ricardo e Pia. Apparentemente non ci sono problemi fra loro ma successivamente Pia accusa Ricardo di aver deciso sul menu della settimana scavalcandola. Simona vorrebbe andare a trovare il figlio ma Virtudes la convince a non farlo. Jana mostra a Manuel le foto che Abel ha trovato su Jimena. Martina discute con Curro sulla condotta di Margarita. Lorenzo dice a Pelayo di saldare il debito. Cruz sgrida Petra per non averla aggiornata sulla condotta di Margarita e Petra impugna un coltello…

Pelayo decide di non avere più segreti con Catalina e le rivela che il capitano sta cercando di estorcergli ulteriore denaro, provocando un confronto tra la donna e suo zio. Manuel e Cruz entrano nuovamente in conflitto quando Manuel chiarisce ai genitori che, d’ora in poi, sarà lui a decidere del proprio futuro. La tensione tra Jana e Manuel cresce, ma l’arrivo di una vecchia conoscenza dei de Lujan, Blanca Palomar, riempie di gioia l’erede del marchesato. Lope ha cambiato atteggiamento nei confronti di Vera, e Salvador, accortosi di questo cambiamento, richiama l’attenzione del cuoco, facendogli capire che non vale la pena rovinare il suo prezioso rapporto con la ragazza a causa del passato di lei. Maria Fernandez cerca di nascondere il suo disagio dopo aver ricevuto una lettera, ma non è lei a rivelare il contenuto della missiva. Infine, Cruz dà un ultimatum al conte de Ayala: se desidera continuare a frequentare Margarita, dovrà farlo altrove.

Manuel approfitta dell’arrivo di Blanca Palomar per condividere con lei la confusione di sentimenti che prova nei confronti di Jana dopo la morte di Jimena, sensazione in cui si trova anche la stessa Jana. Quest’ultima metterà da parte le questioni di cuore per concentrarsi sulla guarigione del figlio di Pia, che è stato portato di nascosto nella camera della madre a La Promessa a causa di un apparentemente serio problema respiratorio. Pia avrà un alleato inaspettato in Ricardo Pellicer. Quando si scopre che Maria Fernández potrebbe andare a lavorare in un’altra casa, Salvador, che ne è stato tenuto all’oscuro, si sente deluso dalla mancanza di fiducia della sua fidanzata. Lorenzo proverà a convincere Cruz a eliminare Catalina dal commercio delle marmellate per impossessarsene. Margarita difende Ayala e impedisce a Cruz di cacciarlo da La Promessa. Candela rivela a Simona che, durante la sua assenza, Virtudes non è andata a casa di Antonio.

Maria è richiesta quale cameriera personale dalla duchessa di Abrontes, il che scontenta Salvador. La nuova visita di Blanca è apprezzata da Jana. Il conte de Ayala arriva a un passo dal picchiare Petra, lei lo mette in guardia dal sottovalutare Cruz. Virtudes chiede di dormire in camera da sola e Simona accusa il colpo. Cruz vuole Lorenzo al posto di Catalina nell’attività delle conserve, spinge Alonso a sostenere la sua tesi ma Catalina resiste, chiede e ottiene due settimane per risollevare gli affari. Vera vuole interrompere la relazione con Lope per paura di suo padre. Abel mostra a Jana una busta con le sue foto sulla spiaggia e le dice che gli serviranno. Javier Bernal, il nuovo cliente, piovuto dal cielo, sembra rivolto ad acquistare. Lorenzo ne dubita. Cruz è irritata da Alonso e Manuel, che difendono l’opera di Catalina. Infine Cruz convoca Pia, corre voce che Diego sia lì, e minaccia di cacciarla e sospendere il mantenimento se dovesse scoprire che il piccolo è alla tenuta.

Cruz concede due giorni di tempo a Pia per portare suo figlio fuori da la Promessa. Pia ha uno scontro con Ricardo, convinta che sia stato lui a riferire alla marchesa che Diego si trova alla tenuta. Il bambino continua a non migliorare, nonostante le cure di Jana. Cruz tenta di scoprire se tra Blanca e Manuel ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. La ragazza, seccata dall'intrusione della marchesa, racconta tutto a Manuel. Catalina e Pelayo sono in attesa di Javier Bernal per definire i dettagli sull'acquisto delle marmellate, ma l'uomo si tira indietro inaspettatamente e l'affare salta. Lorenzo tenta di convincere Catalina a lasciare l'attività in mani più esperte, provocando la sua collera. Petra rivela a Pia di essere stata lei ad informare la marchesa della presenza di Diego a palazzo.