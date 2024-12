La promessa, anticipazioni dall’8 al 14 dicembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 8 a sabato 14 dicembre 2024

Lorenzo, in qualità di nuovo socio, si offre di riparare all’errore di Jeronimo e Pelayo, fornendo lui le armi che servono a Cavendish e in cambio pretende più soldi. Salvador chiede a Romulo l’autorizzazione per una finta cerimonia in attesa di celebrare il vero matrimonio con Maria, ma lui non accoglie di buon grado la richiesta. Anche Simona e Candela bocciano l’idea. Lope si scusa con Vera per averla spinta a chiarirsi con il padre. Jana e Curro in cerca di risposte sulla morte della madre, si chiedono se il barone sapesse che Curro era figlio di suo genero. Jimena mette a disagio Manuel con le sue richieste di attenzioni, rifiuta di farsi pettinare da Teresa e quando Abel la spinge a dire la verità sulla gravidanza, estrae uno spillone dalla sua acconciatura con aria sinistra. Alonso firma con Pelayo l’accordo per cui le spettanze di Lorenzo nell’attività delle marmellate, verranno equamente detratte dai guadagni di Catalina e dei marchesi, con il disappunto di Cruz.

Jimena dice ad Abel che vuole aspettare di riconquistare la fiducia di Manuel prima di confessare la sua falsa gravidanza. Manuel le dice che il loro matrimonio è finito. Abel visita Virtudes e non trova le cause del suo attacco. Cruz si arrabbia con Alonso per aver permesso a Catalina di far entrare Lorenzo nell’attività delle marmellate. Maria è nervosa perché non trova più i soldi che aveva nascosto. Lorenzo chiede a Cavendish più soldi. Ayala rivela a Petra il suo piano per impossessarsi del 25% della Promessa tramite Margarita.

Curro si sente responsabile per la malinconia che ora affligge Alonso, scaturita dal riaffiorare dei ricordi legati a Dolores. Per risollevare l’animo del marchese, Jana e Curro escogitano un piano. Nel frattempo, Jimena è profondamente turbata, poiché tutti i suoi tentativi di riconciliazione con il marito sembrano vanificarsi. Disperata, si rivolge ai suoceri in cerca di aiuto; Cruz e Alonso, pur consapevoli dell’improbabilità di una soluzione, decidono di intervenire. Salvador, determinato a organizzare un finto matrimonio, spingerà Lope a prendere misure per fermare i suoi propositi avventati. L’aiuto di Pia si rivelerà fondamentale per contenere le azioni disperate del promesso sposo di Maria. Simona, ignara della crisi che ha colpito Virtudes, apprenderà la verità in modo brusco durante una visita inaspettata in cucina. Infine, Jana verrà a conoscenza di un oscuro segreto che Jimena ha tenuto nascosto, riguardante il periodo trascorso nella casa dei suoi genitori.

Pelayo racconta che Jerónimo è stato assassinato e la notizia provoca grande scalpore sia tra i signori che tra la servitù. Il sergente Funes è incaricato delle indagini e il suo sospetto è che alcuni ladri lo abbiano ucciso dopo aver tentato di derubarlo. Abel fa pressioni su Jimena affinché dica la verità sulla sua finta gravidanza, ma lei si oppone perché la rivelazione potrebbe dare il colpo definitivo al suo malconcio matrimonio. Il piano di Jimena, infatti, è quello di offrire a Manuel un patto: vivere in camere da letto separate all’interno del palazzo, in modo da agire come una coppia sposata solo dall’esterno. Ma questo non vale più per Manuel. Jana e Alonso hanno una conversazione fruttuosa su come curare le ferite del passato (senza che il Marchese sospetti che sta parlando con la figlia della donna che amava). Salvador finalmente racconta a María la sua idea della finta cerimonia di matrimonio e lei gliela leva dalla testa. Lope parla con Salvador e lo incoraggia…

Manuel rifiuta la convivenza con Jimena, ma si offre di accompagnarla ad alcuni eventi. Lorenzo affronta Cavendish che parla di eliminare Pelayo, perché inadeguato. Lorenzo gli intima solo di non coinvolgerlo. L'inglese accetta a una condizione, che a succedere al conte sia lui. Catalina sprona la servitù ad aumentare la produzione di salse e marmellate prospettando lauti guadagni. Ayala ricompra un vestito a Margarita sorprendendola; la vedova apprezza, sua figlia molto meno. Maria e Vera ammettono di non essere partite con il piede giusto e Salvador e Lope se ne tirano fuori vista la loro inconciliabilità. Romulo cerca un nuovo primo valletto, Petra rimpiange il suo Feliciano, sarebbe stato perfetto. Petra e Maria convincono Salvador a ricandidarsi come primo valletto in vista del matrimonio. Margarita disdice l'invito a cena di Ayala quando Martina accusa un malore. Manuel rifiuta ogni responsabilità verso Jimena.