La Promessa anticipazioni: Virtudes minaccia Candela

Che cosa nasconde Virtudes (Laura Lafuente)? È questa la domanda che dovranno farsi i telespettatori de La Promessa. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, la figlia minore di Simona (Carmen Flores Sandoval) si comporterà in maniera sempre più strana e, ad un certo punto, arriverà a minacciare persino Candela (Teresa Quintero). Un modo di fare che non mancherà di generare diversi sospetti…

La Promessa, news: Virtudes vuole lasciare la tenuta

Tutto partirà quando Virtudes ammetterà con Simona di stare facendo davvero fatica ad abituarsi ai ritmi di lavoro de La Promessa, ragione per la quale le confesserà che sta anche pensando di ritornare nel paesino dove risiedeva prima per fare pace con il fratello Antonito e la cognata Norberta, ostili nei suoi riguardi dal giorno in cui ha deciso di riavvicinarsi a lei e darle una seconda possibilità.

Seppur con la morte nel cuore, Simona non vorrà essere la causa di rottura tra i suoi due figli, tant’è che spronerà Virtudes a fare quello che sente e la inviterà ad andare da Antonito e ricucire il rapporto con lui. Una pace che in un certo senso verrà caldeggiata anche da Pia Adarre (Maria Castro), che darà alcuni giorni di vacanza a Virtudes per concederle di ritornare in paese e capire se ci sia davvero una chance di rappacificarsi con Antonito prima di licenziarsi in maniera definitiva.

La Promessa, trame: che cosa nasconde Virtudes?

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: una volta che rimetterà piede nella tenuta, Virtudes dirà in lacrime a Simona che Antonio e Norberta non hanno voluto saperne di dare un’ulteriore chance al loro rapporto. La ragazza dichiarerà quindi che intende restare a La Promessa, visto che ormai non ha più niente da salvare nel paese dove è cresciuta.

Un racconto, quello di Virtudes, che accenderà un campanello di allarme in Candela che, stranita, sceglierà di andare a parlare a sua volta con Antonio e Norberta e scoprirà che, in realtà, la figlia di Simona non ha mai fatto loro visita. Una bugia in piena regola, che Candela svelerà subito a Simona…

La Promessa, spoiler: Virtudes minaccia Candela!

Neanche a dirlo, con tutti gli accorgimenti del caso, Simona cercherà di parlare con Virtudes al fine di farsi spiegare per quale motivo le abbia mentito. Per tutta risposta, la ragazza si mostrerà però decisamente scontrosa e, piuttosto che risponderle, le recriminerà a sorpresa di averla abbandonata quando era soltanto una bambina, dandole modo di capire che, molto probabilmente, non è vero che l’ha perdonata come aveva sostenuto nelle settimane precedenti.

In ogni caso, la furia di Virtudes si riverserà poi anche su Candela: in un teso faccia a faccia, la giovane dirà alla cuoca che non deve più intromettersi per nessun motivo nei suoi affari familiari, altrimenti non esiterà a fargliela pagare. Una minaccia in piena regola che spaventerà Candela, ma che al tempo stesso le darà la piena consapevolezza del fatto che Virtudes stia nascondendo qualcosa di molto importante a Simona.

Ma di che cosa si tratterà e per quale ragione Virtudes ha paura che venga fuori? Seguici su Instagram.