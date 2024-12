La Promessa anticipazioni: Virtudes racconta finalmente la verità a Simona!

Dopo tante menzogne, la giovane Virtudes (Laura Lafuente) racconterà finalmente alla madre Simona (Carmen Flores Sandoval) tutta la verità legata al suo passato. Una confessione, decisamente drammatica, che farà da apripista all’inizio di una nuova storyline nelle prossime puntate italiane de La Promessa…

La Promessa, news: che cosa nasconde Virtudes?

Tutto partirà nel momento in cui Virtudes lascerà la tenuta per qualche giorno, in modo tale da potersi recare in paese e fare pace con il fratello Antonio e la cognata Norberta, contrari al legame che ha ristabilito con Simona dopo tanto tempo.

Tuttavia, Candela (Teresa Quintero) noterà sin da subito alcune contraddizioni nel racconto della giovane sguattera, tant’è che andrà in autonomia a parlare con Antonio e con Norberta e scoprirà così che, in realtà, Virtudes non ha mai fatto loro visita durante i giorni d’assenza a La Promessa. Un’iniziativa, quella di Candela, che non piacerà affatto a Virtudes, tant’è che non esiterà a rimproverarla, intimandole di non intromettersi mai più nella sua vita privata e, soprattutto, nel rapporto appena ricostruito con Simona.

La Promessa, trame: Norberta ritorna nella tenuta e…

Occhio dunque a tutto quello che succederà in seguito a tale evento: possiamo anticiparvi che, a sorpresa, Norberta ritornerà a La Promessa e vuoterà completamente il sacco su Virtudes, etichettandola come una cattiva persona. Un dialogo, quello tra Norberta, Teresa e Simona, che non vorrà mostrato ai telespettatori, ma che farà andare su tutte le furie Virtudes.

Appena si ritroverà di fronte Norberta, Virtudes avrà un atteggiamento decisamente aggressivo nei confronti della cognata e tenterà addirittura di metterle le mani addosso. Una reazione furente (e in contrasto col carattere mite e timido da sempre mostrato dalla ragazza) che farà preoccupare ancora di più Simona, tant’è che quest’ultima vorrà vederci chiaro e si preparerà ad affrontare una volta per tutte la figlia.

La Promessa, spoiler: Virtudes racconta a Simona tutta la verità

E così arriverà finalmente il momento per la ragazza di essere completamente sincera: con le lacrime agli occhi, Virtudes confesserà a Simona di avere perso realmente il marito in un incidente, ma asserirà di averle invece mentito sul figlioletto Adolfo, che è ancora vivo e vegeto ed è stato affidato ai nonni paterni.

In pratica, in seguito al lutto del marito, Virtudes non è riuscita a superare il proprio dolore. Proprio per questo, è caduta nel vortice dell’alcolismo e, come se non bastasse, ha finito per lavorare in un bordello. Tutti elementi in grado di indisporre i suoceri, che a quel punto hanno deciso di occuparsi esclusivamente di Adolfo.

Una vicenda dolorosa che, in parte, Virtudes ha affrontato grazie alla vicinanza di Antonio e Norberta, che l’hanno aiutata a rialzarsi e a rimettersi a posto, nella speranza che potesse tornare ad occuparsi di Adolfo come una vera madre. Il doloroso risvolto darà modo a Simona di comprendere, seppur con dolore, gli atteggiamenti contraddittori di Virtudes, segnati da una profonda sofferenza.

Detto questo, da ora in poi gli sforzi di Simona si concentreranno pure su Adolfo, il nipote che ancora non ha avuto modo di conoscere… Seguici su Instagram.