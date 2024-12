La Promessa: Santos inizia a molestare Vera | Anticipazioni

Archiviata la crisi con il fidanzato Lope Ruiz (Enrique Fortun), Vera Gonzalez (Angela Echaniz) dovrà presto affrontare un nuovo rischio. Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, la giovane domestica diventerà il centro delle attenzioni di Santos Pellicer (Marcos Imizcoz), il figlio del nuovo maggiordomo Ricardo (Carlos de Austria)…

La Promessa, news: Santos viene assunto da Romulo

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Santos verrà assunto ufficialmente come valletto da Romulo Baeza (Joaquin Climent); ciò perché Ricardo vorrà evitare che tutti i membri della servitù del palazzo possano pensare che sia stato preso in considerazione soltanto per il legame di parentela che ha con lui.

Non a caso, durante le presentazioni, Romulo sottolineerà che Santos è stato assunto per le sue qualità, visto che ha già prestato servizio in diverse case nobili della Spagna. Un curriculum che Santos non mancherà di sciorinare in svariate occasioni, durante le quali preciserà che, in fondo, La Promessa è il palazzo meno lussuoso dove ha messo piede. Modo di fare che manderà subito in allarme Ricardo, il quale dirà al figlio che non deve fare nulla per mettersi in evidenza, se non vuole che si scoprano tutti gli errori che ha commesso in precedenza…

La Promessa, trame: lo strano modo di fare di Santos

Fatto sta che, oltre a stabilire uno strano legame con Petra Arcos (Marga Martinez), malvisto ovviamente da tutti gli altri membri del servizio, Santos dimostrerà di non essere per nulla indenne al fascino femminile. Nei primi giorni di lavoro, infatti, non farà che riempire di complimenti le giovani colleghe, sostenendo che a differenza dell’arredo della tenuta – piuttosto dozzinale – sono le donne più belle con le quali ha avuto a che fare in vita sua.

Lusinghe che, anche in questo caso, non verranno viste affatto di buon occhio. Da un lato c’è chi comincerà quindi ad evitare Santos per non incorrere in spiacevoli chiacchiericci, come farà ad esempio Maria Fernandez (Sara Molina) per non innescare la gelosia di Salvador (Mario Garcia). C’è chi, invece, considererà del tutto inoffensivi i complimenti di Santos. E tra loro, purtroppo per lei, ci sarà Vera…

La Promessa, spoiler: Santos comincia a molestare Vera

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che, almeno nei primi giorni, Vera prenderà col sorriso gli apprezzamenti che Santos farà nei suoi riguardi. Tuttavia, una volta che gli stessi si faranno sempre più frequenti e soprattutto poco galanti, la Gonzalez cercherà di rimettere il giovane Pellicer al suo posto (in primis per evitare che il già sospettoso Lope possa affrontare Santos e mettersi nei guai).

Una situazione che Vera crederà di avere sotto controllo, almeno fino a quando Santos le estorcerà con l’inganno un bacio sulle labbra. Lì il corteggiamento di Pellicer si tradurrà in una vera e propria molestia, alla quale la Gonzalez risponderà dandogli un sonoro ceffone sul viso. Ma tutto ciò basterà a frenare Santos? Occhio perché di lui continueremo a parlare… Seguici su Instagram.