My Home My Destiny anticipazioni: Ali Riza vuole sposare Sultan!

Nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny ci sarà spazio per la nascita di un amore “over”. Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış), lo zio di Bariş (Engin Ozturk) e Savaş Tunahan (Kaan Altay Köprülü), capirà infatti di essere profondamente innamorato di Sultan (Hülya Duyar) e si dichiarerà a lei. Ma, a quel punto, come reagirà la donna? Scopriamolo insieme…

My Home My Destiny, news: Ali Riza passa sempre più tempo con Sultan

Negli episodi della dizi già trasmessi, Ali Riza ha fatto davvero di tutto per trascorrere del tempo con Sultan. Non a caso, le ha addirittura offerto un lavoro come cuoca nella lussuosissima villa dove vive con Savaş e Bariş. Una vicinanza che non è passata inosservata a tutte le persone che gli stanno intorno, tant’è che anche Sakine Göksu (Zuhal Gencer) e Nermin (Senan Kara) si sono rese conto dell’evidente interesse che Ali Riza sente per Sultan.

Dato l’imminente matrimonio di Bariş con Zeynep (Demet Ozdemir), Ali Riza comincerà dunque a pensare che anche Savaş, un domani, incontrerà una donna con la quale costruire una famiglia. Per tale ragione, lo “strampalato” zio dei fratelli Tunahan non vorrà trascorrere in completa solitudine gli ultimi anni della sua vita e comprenderà che è giunto il momento di far svoltare il suo legame d’amicizia con Sultan.

My Home My Destiny, spoiler: Ali Riza chiede a Sultan di sposarlo

Mosso dei sentimenti che da tempo prova, Ali Riza si farà quindi coraggio e, approfittando di un momento in cui nessuno sarà insieme a loro, sorprenderà Sultan chiedendole di diventare sua moglie e passare con lei il resto della sua vita. Tale proposta, arrivata all’improvviso, spiazzerà ovviamente Sultan, che inizialmente tenderà a tirarsi indietro.

Tuttavia, appena Ali Riza le farà presente tutte le caratteristiche che lo hanno portato ad innamorarsi di lei, Sultan si renderà conto del fatto che l’uomo, a differenza di quanto ha fatto il defunto marito, è disposto a mettere al primo posto tutte le sue esigenze, rispettando addirittura il suo volere. Pensiero che la farà entrare in confusione, tant’è che non darà subito una risposta ad Ali Riza.

My Home My Destiny, trame: i dubbi di Sultan

Ma per quale motivo, Sultan nutrirà tutti questi dubbi nei riguardi di Ali Riza, dal quale sarà a sua volta evidentemente attratta? Possiamo anticiparvi che Sultan avrà delle riserve a causa della figlia Emine (Naz Göktan). Oltre ad avere paura del suo giudizio, in caso di risposta favorevole alla proposta di matrimonio, Sultan si domanderà se Ali Riza sarà in grado di amare la ragazza proprio come se fosse sua figlia. Un timore del tutto immotivato, a pensarci bene, dato che il Dayı Senior ha sempre trattato Emine con rispetto, favorendo tra l’altro il suo legame con il nipote Savaş.

Insomma, tali paure sembreranno aleggiare soltanto nella testa di Sultan. Prima o poi la donna scioglierà tutte le sue riserve ed accetterà di diventare la moglie di Ali Riza? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap…