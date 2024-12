My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi non vuole cercare Benal!

La fuga improvvisa di Benal (İncinur Sevimli) metterà Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) in forte difficoltà. Non a caso, nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny, l’uomo dovrà decidere se cercare o meno la moglie. E ciò che farà, almeno inizialmente, non piacerà affatto al cognato Nuh (Fatih Koyunoğlu).

My Home My Destiny, news: Mehdi chiude Benal in casa

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, Benal sarà stanca di essere la seconda scelta di Mehdi, che continuerà ad amare Zeynep Göksu (Demet Ozdemir). Proprio per questo, visto che il marito si sarà ormai trasformato in un vero e proprio delinquente, Benal farà le valigie e tenterà di fuggire in gran segreto con la piccola Mujgan, ma purtroppo verrà scoperta da Cemile (Elif Sönmez), la quale metterà subito sull’avviso Mehdi.

La furia di Karaca non tarderà a farsi attendere: rincaserà infatti a casa all’improvviso e chiuderà Benal all’interno di una stanza per impedirle di andare via. Una reclusione dalla quale l’infermiera riuscirà a sottrarsi grazie all’aiuto di Zeynep, che la libererà e le darà ospitalità in casa sua. E a quel punto, dato anche l’intervento di Bariş Tunahan (Engin Ozturk), Mehdi non potrà fare resistenza quando Benal porterà via anche la bambina.

My Home My Destiny, trame: Benal abbandona Mujgan

Occhio però a quello che succederà in seguito: col trascorrere delle giornate, Benal si sentirà inadeguata come madre e inizierà a pensare che Mujgan starebbe sicuramente meglio senza di lei. Proprio per questo, una notte preparerà la bambina e la lascerà sopra il letto di Zeynep, chiedendole attraverso una lettera di occuparsene e, soprattutto, di proteggerla da Mehdi.

Appena si renderà conto del fatto che Benal è fuggita, Zeynep darà subito l’avviso per rintracciare la donna il prima possibile, ma ovviamente non potrà nascondere quanto accaduto a Mehdi, che per tutta risposta andrà da lei e porterà via Mujgan. Una mossa, quella di Karaca, che costringerà Cemile a rivedere i suoi piani con Nuh. Non a caso, nonostante il parere contrario del marito, Cemile andrà da Mehdi e gli darà tutto il suo supporto per badare a Mujgan.

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi non vuole cercare Benal

Tuttavia, le intenzione di Mehdi non piaceranno affatto nemmeno a Cemile: nel corso di un dialogo, Karaca farà presente alla sorella che non intende cercare per nessun motivo Benal, sottolineando che è in grado di prendersi cura da solo di Mujgan. Parole che non piaceranno affatto a Nuh, il quale non esiterà a sgridare Mehdi ammettendo che non lo riconosce più e che l’amico con cui è cresciuto non avrebbe certamente “recluso” una donna in casa per vietarle di uscire, come ha fatto di recente con Benal e prima ancora con Zeynep.

Tale discorso, una volta assimilato, sembrerà smuovere qualcosa in Mehdi. Possiamo infatti anticiparvi che, all'improvviso, Karaca deciderà di lasciare tutti i loschi affari di Cengiz (Rıza Akın) per dedicarsi completamente alla sua famiglia. Anche se, forse, potrebbe essere troppo tardi…