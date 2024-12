My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi rinuncia a lavorare per Cengiz ma…

Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) ritornerà finalmente sui suoi passi, ma forse potrebbe essere troppo tardi. Clamorosa svolta in arrivo nelle prossime puntate di My Home My Destiny. L’ex meccanico deciderà infatti di smettere di curare gli affari sporchi di Cengiz (Rıza Akın), il suo vecchio compagno di cella, ma non sarà affatto facile per lui cambiare vita…

My Home My Destiny, news: la fuga di Benal scuote Mehdi

La storyline arriverà ad un vero e proprio bivio nel momento in cui, stanca di essere sempre la seconda scelta rispetto a Zeynep Göksu (Demet Ozdemir), l’infermiera Benal (İncinur Sevimli) farà perdere le sue tracce e affiderà la piccola Mujgan alle cure dell’avvocatessa, prossima al matrimonio con Bariş Tunahan (Engin Ozturk).

Ovviamente, dato la situazione che si verrà a creare, Zeynep non potrà fare a meno di avvisare Mehdi, che si presenterà in casa sua e porterà via la bambina. Imprevisto che porterà nuovamente Cemile (Elif Sönmez) a mettere da parte i suoi progetti con il marito Nuh (Fatih Koyunoğlu), con il quale stava cercando casa, per offrire la sua personale assistenza al fratello.

Proprio lì Mehdi, dopo essersi chiarito con Nuh, capirà che deve smetterla di essere il tuttofare di Cengiz e, per il bene della sua famiglia, arriverà alla decisione di lasciare il lavoro…

My Home My Destiny, trame: Mehdi rinuncia a lavorare per Cengiz

Come vi abbiamo già segnalato, tale scelta si rivelerà però rischiosa: appena Mehdi si recherà in carcere per comunicargli che vuole smetterla di portare avanti i suoi affari illeciti, Cengiz farà presente a Karaca che il debito di 500.000 lire, ossia il riscatto che ha pagato per farlo uscire dal carcere, è ormai aumentato ad un milione e che potrà smettere di lavorare per lui soltanto quando gli avrà restituito l’intera cifra.

Come se non bastasse, Cengiz preciserà che, qualora il denaro non dovesse tornare nelle sue casse, i suoi uomini non faranno fatica a trovare la persona alla quale tiene di più. Una vera e propria minaccia, che darà modo a Mehdi di pensare che Cengiz si stia riferendo a Mujgan o a Zeynep, che non ha mai smesso di amare.

My Home My Destiny, trame: Mehdi asseconderà le minacce di Cengiz?

Tuttavia, nonostante l’intimidazione, Mehdi deciderà di non assecondare Cengiz, tant’è che lascerà immediatamente la casa extralusso che l’uomo gli ha concesso ed andrà a stare in una dimora più umile scelta da Nuh per dare inizio alla nuova vita con Cemile. Controffensiva che Cengiz non prenderà affatto bene, visto che manderà subito Meto (İnanç Konukçu) e i suoi scagnozzi a ricordargli che il suo lavoro non è ancora finito.

Un vero e proprio dramma che arriverà, pian piano, ad un punto di non ritorno e che, nel bel mezzo di un rapimento, porterà ad un drammatico epilogo…