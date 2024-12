My Home My Destiny anticipazioni: Zeynep e Bariş convincono Benal a tornare a casa

Riuscirà Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) a convincere l’infermiera Benal (İncinur Sevimli) a tornare a casa dalla piccola Mujgan? Sarà questo uno dei quesiti delle prossime puntate di My Home My Destiny. Vediamo insieme quello che accadrà…

My Home My Destiny, news: Benal affida Mujgan a Zeynep

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, la storyline partirà nell’istante in cui Benal sarà stufa di essere rifiutata dal marito Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol), il quale non avrà mai smesso di amare Zeynep nonostante la relazione ormai avviata dalla donna con Bariş Tunahan (Engin Öztürk). L’ennesimo colpo di testa di Mehdi farà dunque traboccare definitivamente il vaso.

In pratica, Karaca rinchiuderà in casa Benal per impedirle di fuggire con Mujgan. Liberata da Zeynep, che le offrirà ospitalità, l’infermiera entrerà quindi una profonda crisi e sceglierà di abbandonare Mujgan, affidandole alle cure della stessa Zeynep, che a suo dire potrà garantirle un maggiore benessere.

Un proposito, quello di Benal, che però non si realizzerà fin dal primo minuto, dato che Mehdi porterà via Mujgan dalle braccia di Zeynep appena scoprirà che la madre l’ha abbandonata…

My Home My Destiny, trame: Mehdi non vuole cercare Benal mentre Bariş e Zeynep…

A quel punto, certa del fatto che Benal si pentirà prima o poi della scelta che ha fatto, Zeynep si avvarrà dell’aiuto di Bariş per rintracciare l’infermiera il prima possibile. Una ricerca che, al contrario, Mehdi sceglierà di non avviare, nonostante gli inviti in tal senso della sorella Cemile (Elif Sönmez) e del cognato Nuh (Fatih Koyunoğlu).

Nel giro di poco tempo, gli sforzi dei due avvocati si riveleranno produttivi, dato che capiranno che Benal ha trovato rifugio a causa di un’amica che risiede in un paese vicino ad Istanbul. Zeynep e Bariş si recheranno quindi in cerca dell’abitazione e non se ne andranno finché non incontreranno Benal, che inizialmente cercherà di mandarli via facendo dire loro all’amica che non si trova lì e che nemmeno la conosce.

My Home My Destiny, spoiler: Bariş e Zeynep convincono Benal a tornare a casa

Forti della certezza che Benal si trovi per forza lì, alla fine Bariş e Zeynep riusciranno a parlare con l’infermiera e la sproneranno a ritornare sui suoi passi, garantendole la loro assistenza legale per riottenere l’affido di Mujgan, qualora Mehdi opponga resistenza.

Non appena capirà che Karaca si è preso la bambina, non rispettando la sua volontà di affidarla alle cure di Zeynep, Benal si lascerà sopraffare dal suo istinto materno ed accetterà di ritornare a casa, pronta a dare battaglia a Mehdi qualora ce ne fosse bisogno.

Tuttavia, vi anticipiamo sin da ora che tale prospettiva non si verificherà mai. Mehdi e tutti gli altri personaggi avranno problemi più grandi ai quali pensare. E tutto partirà da Cengiz (Rıza Akın), inviperito con Karaca per avere rinunciato ad essere il suo braccio destro negli affari loschi che intrattiene…