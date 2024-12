My Home My Destiny anticipazioni: Zeynep in crisi dopo la morte di Mehdi!

La morte di Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol) sarà un duro colpo per Zeynep Göksu (Demet Ozdemir). Nonostante la fine del suo matrimonio con l’uomo, l’avvocatessa entrerà infatti in crisi nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny e ciò rappresenterà una “minaccia” nel suo fidanzamento con Bariş Tunahan (Engin Öztürk).

My Home My Destiny, news: la morte di Mehdi

Come vi abbiamo anticipato in precedenza, Mehdi morirà poiché farà da scudo con il suo corpo per proteggere Zeynep e la figlia Mujgan dagli spari di Meto (İnanç Konukçu), il capo degli uomini di Cengiz (Rıza Akın). Una sparatoria che avverrà nel culmine del rapimento di Zeynep e Mujgan, organizzato dallo stesso Cengiz per spingere Mehdi a restituirgli, quanto prima, il milione di lire turche che gli deve.

Conscio del fatto che è stato lui a causare la difficilissima situazione, quando ha accettato di diventare il tutto fare negli affari loschi di Cengiz, Mehdi si immolerà dunque per proteggere le donne più importanti della sua vita ed esalerà il suo ultimo respiro di fronte alla stessa Zeynep e al migliore amico Nuh (Fatih Koyunoğlu), che assisteranno inermi alla sua morte senza poter fare nulla per salvarlo. E così la morte di Karaca influenzerà fortemente la vita di tutte le persone a lui vicine…

My Home My Destiny, trame: le reazioni alla morte di Mehdi

Da un lato, in seguito al funerale, Cemile (Elif Sönmez) vivrà dei momenti di forte angoscia perché non saprà come comunicare a Zeliha che ha perso un altro dei suoi figli e finirà per scontrarsi apertamente con Sakine (Zuhal Gencer), alla quale chiederà se è finalmente contenta del fatto che Mehdi non rappresenti più un problema per la felicità di Zeynep.

Dall’altro, la morte di Mehdi colpirà anche Bariş, il quale noterà la distanza eretta da Zeynep nei suoi confronti e, durante un dialogo con lo zio Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış), ammetterà di temere che la ragazza possa porre fine alla loro relazione poiché devastata dalla perdita di Karaca, che rappresenterà sempre e comunque una parte più importante della sua vita.

My Home My Destiny, spoiler: Zeynep in crisi dopo la morte di Mehdi

Tali timori non sembreranno del tutto infondati: Bariş tenterà di abbracciare Zeynep al fine di consolarla e offrirle ancora una volta la sua vicinanza ma, visibilmente in crisi, la Göksu gli dirà che non riesce ad abbracciarlo e, pur scusandosi con lui, non opporrà resistenza quando l’uomo le comunicherà che si farà da parte finché non sarà lei a chiamarlo.

Ma a cosa sarà dovuto questo atteggiamento di Zeynep? La risposta arriverà in un dialogo con Emine (Naz Göktan), nel quale la ragazza farà presente alla sua migliore amica che non riesce a levarsi dalla mente l’immagine di Mehdi che muore di fronte ai suoi occhi e a quelli di Nuh.

Pur certa della fine del suo amore per l’ormai defunto Karaca, Zeynep si starà infatti domandando se, in qualche modo, potrebbe essere stata troppo dura nei riguardi dell’uomo, che ha preferito farsi uccidere piuttosto che rischiare che fosse lei a morire.

Una crisi vera e propria che metterà a dura prova l’amore tra Zeynep e Bariş. Il tutto mentre una ragazza misteriosa, Nesrin (Gülcan Arslan), comincerà ad interessarsi alla Goksu e alla sua famiglia. Ma per quale ragione? Seguici su Instagram.