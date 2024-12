My Home My Destiny anticipazioni: la morte di Mehdi

Il rapimento di Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e della piccola Mujgan si concluderà in maniera tragica. Nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny, Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) perderà infatti la vita nel tentativo di difendere l’ex moglie e la figlia dalle grinfie di Meto (İnanç Konukçu), lo scagnozzo di Cengiz (Rıza Akın).

My Home My Destiny, news: Mehdi e il debito con Cengiz

Il livello massimo di tensione si raggiungerà nel momento in cui Mehdi comunicherà a Cengiz che non intende più gestire i suoi loschi affari. A quel punto, pur essendo ancora rinchiuso in carcere, il boss passerà alle minacce e farà presente a Karaca che, da quell’istante in poi, il suo debito di 500.000 lire turche è duplicato e corrisponde ad un milione.

Anche se Cengiz rimarcherà che deve lavorare per lui finché non ha saldato tutto ciò che gli deve, Mehdi lascerà la casa extralusso che Cengiz gli ha messo a disposizione e, portando con sé anche Mujgan, andrà a stare nella casa scelta dalla sorella Cemile (Elif Sönmez) e dal cognato Nuh (Fatih Koyunoğlu) per dare inizio alla loro vita coniugale. Tuttavia, ancora una volta il destino impedirà a Mehdi di essere felice…

My Home My Destiny, trame: il rapimento di Zeynep e Mujgan

In seguito ad un duplice attentato organizzato a casa di Zeynep e di Bariş Tunahan (Engin Ozturk), nei quali fortunatamente non ci sarà nessun ferito, il piano di Cengiz si farà sempre più pericoloso, tant’è che in un successivo colloquio in carcere con Mehdi gli dirà che ha soltanto 24 ore di tempo per restituirgli tutti i soldi che gli deve. Quando mancheranno pochissime ore alla scadenza, Cengiz darà dunque ordine a Meto e ai suoi uomini di rapire Zeynep e Mujgan.

Il sequestro andrà avanti senza alcun tipo di intoppo e farà sprofondare Mehdi nella disperazione più totale, visto che si sentirà l’unico responsabile di quello che sta succedendo a Zeynep e a Mujgan, che è ancora una neonata. Proprio per questo non esiterà a recarsi nel posto che Meto gli indicherà, accompagnato da Nuh, nel tentativo di salvare l’ex moglie e la figlia.

My Home My Destiny, spoiler: la morte di Mehdi

Eh sì: incurante del fatto che Sadi (Erkan Petekkaya) – un amico di Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış) invischiato con la malavita – gli abbia detto di stare a casa finché non avrà raccolto abbastanza notizie su Cengiz e le sue intenzioni, Mehdi non esiterà a presentarsi nel luogo indicatogli da Meto e, senza pensare alle conseguenze, inizierà a sparare diversi colpi di pistola, uccidendo diversi uomini al soldo del boss.

Ad un certo punto, Mehdi si ritroverà di fronte allo stesso Meto, ma purtroppo per lui finirà le cartucce a disposizione della sua pallottola. Il criminale tenterà quindi di sparare a Zeynep, in quel momento in fuga con in braccio la piccola Zeynep, ma Mehdi farà da scudo con il suo corpo e si prenderà diverse pallottole. Le ferite gli saranno quindi fatali e Karaca esalerà il suo ultimo respiro, dopo pochi attimi, al fianco dei disperati Nuh e Zeynep.

Un’uscita di scena tragica, a pochissimi episodi dal gran finale della dizi turca, che sconvolgerà Cemile, Zeynep e tutti gli altri personaggi attorno a lui. Una morte, quella di Mehdi, che segnerà inevitabilmente un prima e un dopo nelle vicende di My Home My Destiny… Seguici su Instagram.