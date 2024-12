Tempesta d’amore: Alexandra dichiara guerra a Yvonne! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Mettersi contro Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) non è mai una buona idea. Lo scoprirà a proprie spese Yvonne Klee (Tanja Lanäus), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroverà la potente donna d’affari come nemica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne molestata da un cliente

Da quando è entrata in scena, Alexandra ha mostrato molti lati di sé: da quello di madre di famiglia amorevole, a quello di spietata vendicatrice… fino alla sua versione come donna d’affari senza scrupoli. E sarà proprio quest’ultimo aspetto ad emergere nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore.

Tutto inizierà quando Yvonne verrà avvicinata da un importante cliente del Fürstenhof, che la inviterà nella propria stanza con la scusa di offrirle dei prodotti di bellezza gratuiti. Peccato solo che – quando la donna si presenterà nella camera del cliente – quest’ultimo si farà trovare senza vestiti, rivelando le sue reali intenzioni!

Sconvolta, la Klee fuggirà e si confiderà solo coi propri cari, temendo che una denuncia non porterebbe a nulla di buono. Purtroppo, però, il maniaco non avrà lo stesso atteggiamento e si rivolgerà alla direzione del Fürstenhof accusando la povera Yvonne di aver provato a sedurlo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra contro Yvonne

A quel punto esploderà uno scandalo e Alexandra – preoccupata per le conseguenze per l’hotel – prenderà immediatamente le parti del cliente, accusando Yvonne di aver importunato l’ospite con avances inopportune e pretendendo da lei delle scuse ufficiali. Scuse che, ovviamente, la Klee non avrà nessuna intenzione di fare.

Fortunatamente per Yvonne, però, ci sarà qualcuno dalla sua parte! Allertato da Erik (Sven Waasner), Werner (Dirk Galuba) prenderà infatti immediatamente le difese della Klee, arrivando a minacciare Alexandra di rivelare tutto l’accaduto ad Eleni (Dorothée Neff). E, come se non bastasse, anche Christoph (Dieter Bach) si schiererà con Yvonne…

Il risultato? Ad Alexandra non resterà altra scelta se non piegarsi al volere degli altri azionisti del Fürstenhof. Ciononostante, la Schwarzbach non accetterà la sconfitta con sportività! Furiosa con Yvonne (specialmente dopo aver assistito ad un abbraccio tra quest’ultima e Christoph), Alexandra deciderà infatti di rendere la vita della “nemica” un vero e proprio inferno!

Sarà questo l’inizio di un rapporto molto complicato tra le due donne, destinate col tempo a diventare grandi amiche, salvo poi tornare ad allontanarsi a causa di un clamoroso tradimento… Seguici su Instagram.