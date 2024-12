Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 1 gennaio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 1° gennaio 2025

Noah festeggia la sua vittoria a un concorso insieme a Christoph, Alexandra, Eleni e Greta, mentre Markus si sente escluso. Intanto, Theo e’ perseguitato da Lale, che lo crede un molestatore online, ma viene scagionato. Nel frattempo, Eleni e Leander cercano una pianta medicinale per aiutare un paziente, e il loro tempo insieme riaccende vecchi ricordi. Markus tenta di riavvicinarsi a Noah e successivamente ad Eleni, usando dolci per creare un’atmosfera pacifica. Leander ed Eleni continuano a pensare l’uno all’altra. Nicole, oberata dalla gestione del Liebling, discute con Alexandra su come gestire il personale, portando a tensioni tra le due. La puntata si chiude con un atto sabotatore di Alexandra, che provoca un allagamento al Liebling, mentre Eleni sogna Leander, causando incomprensioni con Julian. Seguici su Instagram.