Tempesta d’amore, anticipazioni dal 30 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 30 dicembre 2024 a venerdì 3 gennaio 2025

Leander scopre che il progetto di Eleni rischia di fallire a causa dei costi troppo elevati e ha un’idea brillante per salvare la situazione.

I Sonnbichler accolgono nella loro casa Theo, un giovanotto molto particolare che promette di aiutare Alfons con dei lavoretti manuali.

Imani riceve una brutta notizia: il suo ex fidanzato Nio è uscito dalla loro startup, che ora rischia di fallire! Disperata, la ragazza fa un accorato appello all’uomo…

Lale inizia a ricevere dei messaggi sempre più inopportuni da un ammiratore anonimo. Poco dopo, la ragazza si imbatte in un giovane uomo, che – dopo averle fatto dei complimenti – sembra seguirla ovunque. Terrorizzata, la ragazza aggredisce il presunto stalker…

Yvonne continua ad evitare Michael e prova a dimenticare la sua terribile diagnosi, trascorrendo del tempo spensierato insieme ad Erik.

Markus ha nuovamente problemi con entrambi i suoi figli. Come se non bastasse, si accorge di come Christoph sia ormai parte della famiglia…

Dopo la sua aggressione allo stalker, Lale è convinta di essersi finalmente liberata dell’uomo. Poco dopo, però, quest’ultimo si presenta da lei per un massaggio…

Nicole fa un passo verso Alexandra e tra le due donne sembra tornare il sereno. Un commento innocente da parte della Alves, però, scatena la furia della Schwarzbach…

Dopo un incontro con Leander nel loro luogo magico, Eleni viene sopraffatta dai ricordi. E così quella notte la ragazza fa un sogno romantico sul suo ex, finendo per pronunciare il nome di quest’ultimo mentre si trova a letto con Julian!

Lale scopre che l’uomo da lei aggredito non è uno stalker, bensì Theo, il nuovo ospite dei Sonnbichler. Mortificata, la ragazza prova a scusarsi, ma lui non ne vuole sapere.

In un raptus di rabbia, Alexandra manomette il bagno del Caffè Liebling, causando un grave allagamento.

Eleni assicura a Julian di amare solo lui e sminuisce il suo sogno. Poco dopo, però, scopre che Leander ha avuto la sua stessa esperienza onirica…

Convinta di essere ormai prossima alla morte, Yvonne non intende più “perdere tempo” lavorando e si dichiara malata. Poco dopo, però, la donna viene sorpresa in paese da Alexandra.

I danni causati dall’allagamento al Caffè Liebling sono terribili e l’assicurazione non è disposta a pagare, in quanto non ci sono rotture alle tubature. Nicole rischia il fallimento.

Theo riceve un importante incarico da Alfons, ma poi un incontro con Lale lo porta a scordarsi completamente del suo compito…

Michael riesce a convincere Yvonne ad affrontare finalmente la sua malattia. La donna accetta dunque di iniziare le cure, ma continua a nascondere la situazione ad Erik.

Nicole è ormai rassegnata al fallimento del suo sogno. Robert, però, è pronto a tutto pur di salvare la sua amata e riesce ad organizzare uno stand fuori dal locale per vendere i prodotti della Alves. Quest’ultima è senza parole per la gratitudine!

Determinata ad essere sempre sincera con Julian, Eleni racconta a quest'ultimo del sogno magico da lei condiviso con Leander. Poco dopo lo chauffeur si imbatte proprio nel rivale…