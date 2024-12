Tempesta d’amore, anticipazioni dal 9 al 13 dicembre 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2024

Leander non riesce ad incontrare Gesine all’aeroporto, permettendo così ad Alexandra di giocare in anticipo. Intuendo che l’infermiera è rosa dai sensi di colpa, la Schwarzbach la mette sotto pressione…

Tra Nicole e Robert continua la tensione, finendo per influenzare il lavoro della donna.

Yvonne viene avvicinata da un ospite, che la invita nella propria camera…

Terrorizzata da Alexandra, Gesine decide di non ritirare le proprie accuse contro Leander. Poco dopo, però, l’infermiera incontra Eleni, che la implora di non rovinare la vita a Leander…

Lale – la cugina di Shirin – fa visita al Fürstenhof per recuperare gli averi della parente.

Hildegard convince Robert a concedere una chance a Nicole ed effettivamente il cuoco sembra ricredersi sulla Alves. Poco dopo, però, un malinteso riaccende le ostilità…

Grazie all’intervento di Eleni, Gesine ritira le accuse contro Leander, scagionandolo completamente! Al settimo cielo, il ragazzo chiede ad Eleni di tornare insieme.

Vanessa e Carolin lasciano il Fürstenhof per iniziare una nuova vita in Austria insieme al piccolo Arthur. Max vorrebbe partire insieme a loro, ma Christoph lo obbliga a rispettare il preavviso.

Nicole è molto ferita dalla totale mancanza di fiducia mostrata da Robert nei suoi confronti. Lui, però, è irremovibile.

Eleni respinge Leander in quanto è ormai felice con Julian. Il medico, però, non perde la speranza…

Max è a pezzi per la partenza di Vanessa e Carolin. Nel tentativo di distrarlo, Imani lo coinvolge in un’escursione in bicicletta…

Dopo aver visto che Eleni indossa ancora il braccialetto che lui le ha regalato, Leander torna a sperare in un futuro con la sua amata.

Valentina commette un grave errore durante il suo tirocinio, ma Nicole si assume la colpa coprendola. Quando Robert lo scopre, resta molto colpito.

Lale è alla ricerca di un alloggio e, su consiglio di Helene, si rivolge a Max e Leander.

Otto scopre che Valentina è innamorata di Noah e informa Greta. Quest’ultima inizialmente reagisce con calma, in quanto si fida ciecamente del fidanzato. Poi, però, fa una scoperta che la rende profondamente insicura…

Eleni scopre di aver accusato ingiustamente Leander.

Imani trascorre sempre più tempo con Max, finendo per innamorarsi perdutamente del fitness trainer…