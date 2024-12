Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 10 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 10 dicembre 2024

Dopo essere stato finalmente scagionato per la brutta fine di Vroni, Leander vorrebbe da Eleni una seconda chance, ma lei non intende concedergliela. Alexandra scopre che il nuovo stalliere è il giovane che tormentava suo figlio Noah tanti anni prima, e di conseguenza finisce per licenziarlo. Robert accusa Nicole di aver fatto la spia su Otto con Alexandra. Yvonne è vittima di una proposta sconveniente…