Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 12 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 12 dicembre 2024

Alexandra antepone gli affari alla giustizia e Nicole ne resta un po' delusa, anche se in seguito con Alfons giustifica la donna dicendo che ha sempre messo il lavoro davanti a tutto. Werner comunica a Yvonne che Ritter è stato ufficialmente bandito dal Furstenhof. Yvonne appare riconoscente sia a lui che a Christoph, in quanto hanno comunque preso le sue difese. Max è triste perché deve aspettare un mesetto per raggiungere Arthur. Mentre si lamenta con Helene, giunge Lale e dice loro che ha deciso di fermarsi e che sta cercando un nuovo lavoro…