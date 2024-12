Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 16 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 16 dicembre 2024

Greta e Otto hanno paura che Noah e Valentina siano reciprocamente attratti. Per via di un guasto idraulico al Caffè Liebling, l'asta di beneficenza si sposta al Fürstenhof e ottiene egualmente un grande successo. Va invece malissimo l'appuntamento di Michael con la donna conosciuta in chat. Werner concede a Erik il permesso di usare la spa dell'hotel con Yvonne. Quest'ultima, però, improvvisamente infila la mano sotto l'accappatoio e assume un'espressione terrorizzata…