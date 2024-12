Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 17 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 17 dicembre 2024

Yvonne scopre di avere un nodulo al seno e, sia pure in ansia per quello che potrebbe succedere, tenta di nascondere il suo malessere a Erik, rifiutando le sue avances. In seguito, la donna consulta il medico che le consiglia una mammografia per escludere la possibilità di un tumore maligno.

Imani è in tilt: pur amando Max, deve partire per la Tanzania e preferisce non dirgli addio. Alla fine però passeranno una notte insieme. Il giorno dopo Imani ha un rimorso e ribadisce a Max che intende partire.

Nicole svela di avere una figlia in Portogallo e intanto sorprende tutti preparando un ottimo strudel di mele. Markus invita Eleni in Africa, ma Christoph la spinge a rinunciare al viaggio, adducendo la scusa che deve finire il progetto di ristrutturazione ecologica del Furstenhof…