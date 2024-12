Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 18 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 18 dicembre 2024

Imani, che all’inizio voleva partire per l’Africa, ha invece ottenuto un’offerta di collaborazione per la sua startup. Max concede a Lale la vecchia camera di Shirin, ma Imani dice a Lale di aver rimandato la partenza. Yvonne appare preoccupata per un esame medico e, cercando di nascondere la sua ansia, finisce per insospettire Erik che teme un tradimento. La situazione poi si chiarisce, ma Yvonne continua a tacere riguardo alla biopsia che deve fare.

Robert scopre il talento di Nicole come pasticciera e Hildegard resta sorpresa dallo strudel preparato da lei. Nicole pensa di rilevare il Liebling, ma alla fine preferisce rimanere fedele ad Alexandra. Otto utilizza un trucco per conquistare Valentina, mentre Lale e Leander hanno successo con i loro video online… ma suscitano anche gelosie! Seguici su Instagram.