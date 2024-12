Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 19 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 19 dicembre 2024

Yvonne è estremamente preoccupata per il risultato della biopsia in seguito alla mammografia, ma tace con Erik e intende piuttosto purificare il suo karma con delle buone azioni. Max ama sempre di più Imani, che però lo tratta con grande freddezza. Dopo molti dubbi, Nicole rileva le quote di Andrè del Caffè Liebling; Robert ne parla ad Alexandra, temendo che la donna si licenzi dal suo incarico di governante. Markus dice ad Eleni che la scadenza del progetto di riqualificazione ambientale non è in realtà così imminente. Seguici su Instagram.