Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 20 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 20 dicembre 2024

Leander consiglia a Eleni di dire esplicitamente a Christoph e a Markus che, se non la smetteranno con i loro litigi, la perderanno definitivamente. Lei mette in atto il consiglio e in effetti i due uomini promettono che andranno maggiormente d’accordo. Julian, tuttavia, non è contento che Eleni si sia confidata con Leander e manifesta una certa gelosia.

Alexandra resta male al pensiero che Nicole abbia preferito licenziarsi e fa capire a Christoph che tra qualche settimana chiederà di essere riassunta come governante. Anche Robert inizialmente la prende male, ma poi ci ripensa a porta a Nicole un cestino contenente marmellate e confetture, unitamente agli auguri per la nuova attività. In ospedale, l'oncologa e Michael comunicano a Yvonne che ha un carcinoma mammario.