Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 23 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 23 dicembre 2024

La brutta novità del cancro al seno fa crollare Yvonne, che il mattino dopo dice a Erik che deve riferirgli una notizia importante. Erik intende organizzare un flash mob in albergo per chiedere a Yvonne di sposarlo, ma Werner non gli concede il permesso. Helene è in procinto di partire e consegna a Nicole i documenti e le chiavi della caffetteria; i Sonnbichler le organizzano una festa di addio a sorpresa. Imani, dopo vari dubbi, in seguito a un sogno decide di provare a buttarsi nell'amore con Max.