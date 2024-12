Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 24 dicembre 2023

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 24 dicembre 2024

Helene parte alla volta del Sudafrica. Imani e Max si amano alla follia, invece Markus firma le carte per il divorzio ed Eleni cerca di stargli vicino. Alexandra e Christoph appaiono più uniti che mai. Yvonne, nonostante le raccomandazioni di Michael, non riesce a dire a Erik di avere un tumore al seno. Lale, entusiasta per una vittoria a freccette, bacia Leander che è in squadra con lei; Eleni, che è lì sul posto, resta sorpresa tanto che Julian lo nota e le chiede se sia ancora legata all’ex. Noah sente Otto parlare al telefono con un amico e inizia a pensare che il ragazzo sia interessato a Valentina solo in quanto erede dei proprietari dell’hotel; spinto da un dialogo con la madre, gli dè un avvertimento… Seguici su Instagram.