Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 25 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 25 dicembre 2024

Noah e Otto cercano di giustificarsi con Valentina e le dicono che non stavano "proprio litigando". Eleni spiega a Julian che non è ancora totalmente legata a Leander, ma il giovane ci resta male quando lei gli dice che che gli piace molto ma non sa ancora dire se lo ama. Alexandra insiste affinché Nicole lavori al Furstenhof anche il giorno dell'evento; Nicole rifiuta e le rammenta che aveva accettato soltanto per il giorno prima, Alexandra le dice allora di farlo in nome della loro amicizia e Nicole ribatte che lei non sa nemmeno che cosa sia l'amicizia…