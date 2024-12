Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 27 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 27 dicembre 2024

Yvonne, dopo la diagnosi del tumore al seno, per reazione si gode la vita e non si cura che a curarsi. Non va dall’oncologa, ma acquista per sé un paio di scarpe costosissime. Valentina non intende iniziare una storia con Otto, sentendo ancora un forte legame con Noah. Al Caffè Liebling la Giornata dello Strüdel ha riscosso un grande successo, ma Nicole per avere degli utili deve alzare i prezzi del 10%. Robert la prende malissimo, tanto che vorrebbe eliminare il Caffè Liebling come fornitore e preparare torte e strüdel al Fürstenhof. Werner è invece d’accordo a concedere l’aumento. Nicole, intanto, sta pulendo il locale dopo la lunga giornata di lavoro e per rilassarsi canta. La sua voce è bellissima, riesce ad addolcire l’espressione del volto di Robert, che non visto, resta incantato, mentre era pronto ad affrontare una nuova discussione… Seguici su Instagram.