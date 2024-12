Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 3 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 3 dicembre 2024

Christoph ed Eleni accolgono molto gentilmente un giornalista che deve redigere un articolo sul Fürstenhof, ma Julian fa uno sbaglio che rischia di far saltare tutto. Robert tenta di impedire a Nicole di diventare la nuova governante del Fürstenhof, temendo che la donna sia in realtà una spia degli Schwarzbach. Otto vuole andar via e cercare lavoro in modo da restituire il denaro a Greta, Valentina e Noah. Valentina si offre però di trovargli un lavoro in hotel… Seguici su Instagram.