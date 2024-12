Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 5 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 5 dicembre 2024

Valentina si introduce di nascosto nella camera del padre per prendere un vestito da far indossare a Otto. Leander, avendo perso il supporto di Markus, spera che Daniela Müller, la ragazza che era nella stanza d’ospedale con Vroni, possa scagionarlo. Max è preoccupato che Vanessa e Carolin si trasferiscano in Carinzia con Arthur, escludendolo dalla vita del figlio. Tuttavia, le due ragazze lo tranquillizzano.

Alexandra e Christoph trovano il numero di Daniela sul cellulare di Vroni, anticipando così Leander. Alexandra informa quindi Leander di aver parlato con Daniela e che lei non testimonierà a suo favore. Erik, insoddisfatto del suo aspetto fisico, comincia a dubitare di piacere ancora a Yvonne. Vanessa cade dalle scale e si rompe un braccio. Otto accetta il lavoro di stalliere da Werner, anche se non ha esperienza con i cavalli…