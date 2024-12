Tempesta d’amore: Lale perseguitata da uno stalker? | Anticipazioni italiane

L’abbiamo conosciuta come una ragazza estremamente solare, estroversa e senza paura. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, Lale Ceylan (Yeliz Simsek) si troverà ad affrontare una brutta esperienza che la metterà a dura prova… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lale bacia Leander

Benché stabilitasi a Bichlheim solo da pochi giorni, Lale ha subito conquistato tutti con la sua contagiosa allegria. Esuberante ed espansiva, la ragazza è infatti persino riuscita a risollevare il morale a Leander (Marcel Zuschlag), che – come sappiamo – è a pezzi per la fine della sua relazione con Eleni (Dorothée Neff).

E proprio il medico è destinato nei prossimi giorni a diventare per la Ceylan molto più che un semplice coinquilino. Complici le macchinazioni di Julian (Tim Borys), la ragazza si avvicinerà infatti sempre più a Saalfeld, arrivando a baciarlo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lale ha uno stalker

Insomma, tra Lale e Leander si creerà una bella intesa, tanto che il medico aiuterà l’amica anche nella sua attività di blogger. E sarà proprio in questa occasione che i due si noteranno dei commenti morbosi da parte di un utente anonimo.

Ebbene, non solo la situazione non migliorerà, ma i commenti si faranno sempre più spiacevoli ed insistenti, turbando non poco la Ceylan. E, come se non bastasse, la ragazza inizierà a notare uno strano individuo che sembrerà seguirla ovunque lei vada…

Lale sarà dunque vittima di stalking? Per ora vi anticipiamo che questo sarà il debutto di una bellissima storyline che porterà in scena un personaggio davvero molto speciale… Seguici su Instagram.