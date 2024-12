Tempesta d’amore: Lale bacia Leander! Ed Eleni… | Anticipazioni italiane

Un nuovo personaggio sta per inserirsi nel già complesso triangolo che sta coinvolgendo i due protagonisti della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) si avvicinerà infatti pericolosamente ad una donna molto affascinante, ignaro che qualcun altro stia tessendo le tela alle sue spalle… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Julian vuole far avvicinare Leander a Lale

Dimenticare un grande amore non è certo semplice. Lo sa bene Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff), che – nonostante abbia iniziato una nuova relazione con Julian Specht (Tim Borys), non potrà fare a meno di provare ancora dei forti sentimenti nei confronti di Leander. Una situazione che non sfuggirà al giovane chauffeur…

Determinato ad eliminare Leander come rivale, Julian avrà presto una soluzione apparentemente perfetta: fare in modo che il medico trovi una nuova compagna! E così, quando scoprirà che Saalfeld ha sviluppato un bel rapporto con la sua nuova coinquilina Lale (Yeliz Simsek), Specht non si lascerà sfuggire l’occasione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lale bacia Leander

Julian inizierà così a manipolare Lale, convincendola a trascorrere sempre più tempo col suo affascinante coinquilino nella speranza che tra loro accada qualcosa… ed effettivamente il piano sembrerà funzionare! Tra Saalfeld e la Ceylan si creerà infatti fin da subito un’intesa speciale, tanto che i due inizieranno a passare il proprio tempo libero insieme.

Ma sarà solo amicizia o qualcosa di più? I dubbi sembreranno venire chiariti quando – al termine di una sfida a freccette che vedrà Lale e Leander contrapposti proprio a Julian ed Eleni – la Ceylan sorprenderà il medico con un bacio sulla bocca per celebrare la loro vittoria! Bacio che lascerà Eleni a bocca aperta, spezzandole il cuore…

Tra Lale e Leander sta dunque nascendo l'amore? Ed Eleni ammetterà di fronte a Julian di amare ancora il suo ex? Lo scopriremo molto presto…