Tempesta d’amore: Otto e Greta, l’alleanza per impedire l’amore di Noah e Valentina! | Anticipazioni italiane

In amore e in guerra tutto è possibile… anche un’alleanza con la persona che ti ha rovinato la vita! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Otto von Arnsberg (Maurice Lattke) farà infatti a Greta Bergmann (Laura Oswald) una proposta inaspettata per proteggere la vita sentimentale di entrambi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Otto e Greta scoprono che Valentina e Noah si amano

Un nuovo intreccio sentimentale si sta lentamente delineando nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Poco dopo la scoperta da parte di Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) che Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) ricambia i suoi sentimenti, nelle vite di questi ultimi si è inserito Otto von Arnsberg, l’ex bullo che rovinò la giovinezza a Schwarzbach.

L’arrivo di Otto porterà non poco scompiglio nella vita di Noah: oltre a riportare alla luce vecchi traumi, farà infatti anche emergere il ruolo giocato da Greta nella rovina del giovane von Arnsberg, nonché tutte le bugie raccontate dalla cuoca al compagno.

Alla fine, però, la situazione si calmerà: Otto otterrà un lavoro al Furstenhof grazie a Valentina – di cui si è perdutamente innamorato – mentre Greta riuscirà a riavvicinarsi a Noah. Proprio quando tutto sembrerà ormai volgere al meglio, però, una scoperta sconvolgente cambierà tutto per Otto e Greta: Noah e Valentina sono segretamente innamorati!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Otto fa una proposta a Greta

Se Otto intuirà subito che i sentimenti che legano la Saalfeld e Schwarzbach rappresentano un grave pericolo sia per lui che per Greta, quest’ultima proverà invece inizialmente a gestire la situazione con serenità, dicendosi certa della fedeltà di Noah nei suoi confronti. Ben presto, però, la cuoca si renderà conto che la situazione potrebbe essere meno rosea di quello che sperava…

E così – consapevole del fatto che lui e Greta hanno degli interessi comuni in questa complessa situazione – Otto proporrà alla cuoca un’alleanza inedita: se vogliono tenere stretti a sé i rispettivi amati, devono unire le forze per impedire che Noah e Valentina diventino una coppia! La Bergmann accetterà? Seguici su Instagram.